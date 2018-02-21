Bahçeli'ye "zeytin dalı" şeklinde yaka iğnesi hediye edildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'zeytin dalı' şeklinde yaka iğnesi hediye edildi.
- AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "zeytin dalı" şeklinde yaka iğnesi hediye edildi.
Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Meclis'teki makamında, MHP Mersin Çamlıyayla İlçe Başkanlığı üyelerini kabul etti.
Kabulde, ilçe başkanlığı üyesi kadınlar tarafından, Bahçeli'ye iğne oyasından yapılan "zeytin dalı" şeklinde yaka iğnesi hediye edildi.
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