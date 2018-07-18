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Bakan Akar'dan "bedelli askerlik" paylaşımı: Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'ye sunulan 'Bedelli Askerlik Yasa Teklifi'ne ilişkin, 'Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.' ifadesini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

 

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