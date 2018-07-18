Bakan Akar'dan "bedelli askerlik" paylaşımı: Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'ye sunulan 'Bedelli Askerlik Yasa Teklifi'ne ilişkin, 'Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.' ifadesini kullandı.