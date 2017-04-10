Bakan Akdağ: 16 Nisan'da bunlara bu millet kimmiş göstereceğiz

Akdağ, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Karayazı ilçe meydanında halka hitap etti.

Referandumda Karayazı'nın da üzerine düşen görevi yerine getireceğinden emin olduğunu belirten Akdağ, şunları kaydetti: "16 Nisan'da sandık önünüze gelecek. Bu sandığın sizin önünüze, milletin önüne gelmesinden rahatsız olanlar var. 'Bu sandık önünüze gelmesin' diye çok uğraştılar. Mecliste kavgalar çıkardılar. Özellikle CHP ile HDP’li milletvekilleri ciddi kavgalar yaptılar. Komisyonda, Mecliste kavga ettiler ama bilmediler ki neticesinde milletin kararı olacak. Millet ne derse onun tersini yapmaya alışmışlar. Milletin gösterdiği istikametin tersine doğru yürümeye alışmışlar. Biz ve göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan 'millet ne derse o olur' diyoruz. Milletin sözünün üstüne söz olmaz."

Akdağ, çözüm sürecine işaret edip bu süreci bozan terör örgütü PKK'ya da tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, 'bu mesele bitsin, silahları bırakın, milletin üstüne silah doğrultmaktan vazgeçin, benim Karayazılı'ma baskı yapmaktan vazgeçin, bu iş bitsin' demiştik. Bu işi bitirmek lazım. Peki ne yaptılar? Bunu istismar ederek benim milletime baskı koymaya çalıştılar. Sonuç ne oldu? Bunu burada benim Karayazı’mda da yapmak istediler, siz müsaade etmediniz. Gittiler Cizre’ye, Silopi’ye, Nusaybin’e, Yüksekova’ya Sur’a hendekler, çukurlar kazdılar, bombalar yerleştirdiler, roketatarlar temin ettiler ve kendilerince burada devlete kafa tuttular. Milleti rehin aldılar."

- "Eline silah alanın kafasını ezeceğiz"

Terör örgütünün bu eylemlerinde başarılı olamadığına dikkati çeken Akdağ, "Biz sizin hizmetkarıyız, size canımız fedadır. Eline kim silah alırsa, kim millete silahını çevirirse adı ister PKK, ister DEAŞ, İster FETÖ olsun, ister ne Allah'ın cezası olursa olsun kafasını ezeceğiz, kafasını ezeceğiz, kafasını ezeceğiz. Bundan sonra bu topraklarda eşkıya eline silah alıp millete baskı yapamayacak. Her kimin, herhangi bir terör örgütüyle, adı ne olursan olsun en ufak bir münasebetine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Akdağ, CHP'nin FETÖ, HDP ve PKK ile yan yana durduğunu da söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Benim Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapmış olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanında kim var, FETÖ var. 15 Temmuzda darbe teşebbüsünde bulunan, bizim tankımızı, helikopterimizi, uçağımızı bizim üstümüze salan, gencecik yavrularımızın üstüne bombalar atan, 249 kardeşimizi şehit eden hain FETÖ çetesi de Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor. Bunların yanında bir de HDP ve PKK duruyor. Şimdi bunlara bir bakın, CHP, Kılıçdaroğlu, HDP, PKK, FETÖ. Arkalarında kim var. Almanlar, Hollanda, İsviçre var. İsteyen bunların arkalarında dursun. Bizim arkamızda Karayazı, Tekman, Horasan, Pasinler, Çat, Oltu var. Bizim arkamızda Dadaşlar, 80 milyon Türk milleti, bu Müslüman insanlar var."

- "Milletten özür dileyecek"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Referandum'da 'evet' çıkarsa hepinizi denize dökeriz." yönündeki sözlerini de eleştiren Akdağ, "Bir CHP milletvekili çıktı ne söyledi, işittiniz değil mi. 'Biz evet verenleri İzmir’de denize dökeceğiz' diye bir geri zekalı lafı etti. Konya'ya, milletvekili olduğu yere gitti, ilçeye sokmadılar. Millet yaptı, ben değil. Şimdi lafı eveleyip gevelemeden o çıkıp milletin karşında özür dileyecek. Genel başkanı, bu milletvekili, bu densiz adamı partisinden ihraç edecek. Başka türlüsünü kabul etmiyoruz." dedi.

Akdağ, terör örgütünün gençleri mahvetmesine de izin vermeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "İcap ederse Allah'ın izniyle buradan çıkıp Kandil’e gideriz, Kandil'de kafalarını ezeriz, ezdik de. İcap etti, DEAŞ terörüne, YPG, PYD teröristlerine karşı El Bab’a kadar gittik. Şimdi Kandil'de tutunamayanlar, Sincar’da tutunmaya çalışıyorlar Kuzey Irak'ta. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifade ettiği gibi nereye giderlerse gitsinler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu büyük milletin gücü onları arkalarından kovalayacak, inlerine kadar gireceğiz. 16 Nisan'da PKK’sına da FETÖ’süne de Kılıçdaroğlu’na da Almanya'sına da İsviçre'sine de Fransa'sına bu millet kimmiş, 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kere daha göstereceğiz, Allahın izniyle."

Akdağ'a, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da eşlik etti.