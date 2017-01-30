Bakan Akdağ'dan BBC muhabirine güldüren cevap: Altın çizmelerimi gördün mü?
BBC muhabirinin 'Saray'da çok fazla altın var' paylaşımına bir cevap da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'dan geldi.
- İHA
BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek çektiği fotoğrafları, "Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var" ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” mesajlarıyla sosyal medyada paylaştı.
Muhabirin attığı tweetlere cevap veren Bakan Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında hastane inşaatında sarı çizmeleriyle çektirdiği fotoğrafını göstererek, “Altın çizmelerimi gördün mü?” ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.