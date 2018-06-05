Bakan Albayrak: Bu millet 15 Temmuz'da birilerinin apoletini söktü

Albayrak, AK Parti'nin kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlediği mitingde, Zonguldak'ın kömür ve yerli kaynakların şehri olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın yerli ve milli bir şehir olduğunu ifade eden Albayrak, "Özellikle son iki yıldır önemli adımlar attık. Dönüşüm, güvenlik ve daha çok istihdam. Bakanlık olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) önemli adımlar attık. Özellikle mekanize sisteme geçişte önemli adımlarımız oldu. Türkiye'de madencilik noktasında Zonguldak'ımız, Üzülmez, Armutçuk, Karadon ve Kozlu bu sahalarımızın en son mekanize sisteme geçişi noktasında adım attık. Üzülmez tamamlandı. Armutçuk temmuzda bitiyor inşallah. Karadon ve Kozlu önümüzdeki yıl bitecek. Bu daha çok üretimin artması demek." diye konuştu.

Partilerin seçim beyannamesi hazırladığını anımsatan Berat Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti :

"Beyannamelerin içerisinde birçoğunun FETÖ'den bahsetmediğini ve mücadele noktasında adım atmayacağını gördünüz mü? 15 Temmuz gecesi Zonguldak canını siper ederek ne gaziler verdi. Ana muhalefet, FETÖ ile PKK'yla mücadele eden paşalarımızın apoletini sökeceğini ifade etti. Türkiye olarak biz 40 yıldır bugünler için, bu ülkeyi yıkmak ve bölmek için dış malum güçler tarafından yetiştirilen, bugünlere hazırlanan iki terör örgütüne karşı bu savaşı ve mücadeleyi verirken, 24 Haziran noktasında kim kimle iş tutuyor bunu görüyoruz. Öyle değil mi? "

"TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Türkiye'nin 24 Haziran'da yeni bir döneme yürüdüğünü belirterek, "Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'nı, Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte seçeceğiz. Yeni bir Türkiye. Artık koalisyonların, güçsüz ve zayıf hükümetlerin olmadığı büyük Türkiye'yi inşa etmek için güçlü bir başkan, güçlü bir hükümet, aynı zamanda güçlü bir Meclis... Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, son zamanlarda Türkiye'yi döviz kuru üzerinden ayar çekilmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hatırlar mısınız? Mayıs 2013 Türkiye'nin döviz rezervlerinin en fazla olduğu tarihtir. Faizlerin yüzde 4,6'ya indiği, Borsa İstanbul'un 93 binlere çıktığı, IMF'ye borçlarımızı sildiğimiz tarihtir. Mayıs 2013'te geziciler, Türkiye'yi 12 ağaçı bahane ederek yakıp yıkmaya başladılar. Başbakan Yardımcımız ile görüştüler. Taleplerini hatırlıyor musunuz? Bir, üçüncü boğaz köprüsünü durdurun, iki üçüncü havalimanını durdurun, üç nükleer santralleri ve dört Kanal İstanbul'u durdurun. Türkiye'yi durdurun. Birileri çıkmış 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım.' diyor. Nasıl 3. boğaz köprüsünü yaptıysak, Yavuz Sultan'ı yaptıysak, nasıl ki üçüncü havaalanını yaptıysak, nasıl ki nükleer santrali yaptıysak Kanal İstanbul'u da yapacağız. Ne gezicilere ne de onun destekçilerine asla bu millet izin vermeyecek. Çıkmış diyor ki 'Apoletlerini sökeceğim.' Muharrem Bey benden sana hatırlatma. Bu millet 15 Temmuz'da birilerinin apoletini söktü. Dolayısıyla millet kimin apoletini sökeceğini biliyor. İnşallah 24 Haziran bu ülkenin en güçlü döneminin, en güçlü hükümetinin ve Meclis'in olduğu dönem olacak. Bu dönemde eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda çok daha güçlü noktaya ulaşmak hepimizin görevi."

Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.