Bakan Albayrak, Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya Grup Başkanvekilİ Serhat Albayrak taziye ziyaretinde bulundu.