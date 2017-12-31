Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti

Albayrak, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkarak bugün Kocaeli Dilovası'nda bir limana yanaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti.

Her yıl enerji sektöründe bir firmanın tesisinde yeni yıla girdiklerini anımsatan Albayrak, 2017'nin enerji için tarihi bir yıl olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, 2017'de enerjide birçok alanda rekorların görüldüğünü vurgulayarak, "Bu yıla da Türkiye enerji tarihi açısından önemli bir milat olan, bu yıl içinde sözünü verdiğimiz ki, elhamdülillah ülkemize ulaştı, sektörünün en büyüğü ve en son teknolojili gemilerinden biri olan, ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018’e giriyoruz." diye konuştu.

Geminin 230 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde olduğunu anlatan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gemimiz, altıncı nesil, dünyadaki en son teknolojili ve gelişmiş sondaj gemilerinden bir tanesi. Dün itibarıyla Türkiye kara sularına ulaştı ve yeni yıla arkadaşlarla burada girelim istedik. Burada incelemelerde bulunduğumuzda gördük ki, son model, büyük ve güçlü Türkiye’mize yakışır çok önemli bir gemi. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi’nin (TPAO) envanterine katmış olduğumuz... İnşallah gemimiz iskeleye yanaşmasıyla birlikte hızlı bir hazırlık sürecinden sonra önümüzdeki aylarda Akdeniz’deki ilk sondajını gerçekleştirmek için yola çıkacak. Bu noktada da arkadaşlara başarılar diliyorum, kolay gelsin diyorum. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp Akdeniz’de bulunmaları için istişarelerimizi yaptık."

Yenilenebilirde rekorlar geldi, ikinci FSRU'nun testleri başladı

Albayrak, 2017'de yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgar alanında tarihi rekorların gerçekleştiğini, devreye alınan yenilenebilir enerji santralleri bakımından önemli bir yıl olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, Türkiye'nin doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), yüzer LNG gemisi (FSRU) alanlarında önemli bir yılı geride bıraktığına işaret eden Albayrak, "Bir önceki yıl ilkini hayata geçirdiğimiz FSRU projemizin ikincisini, BOTAŞ vesilesiyle Hatay Dörtyol’a getirdik. Onun da testleri başladı. Dolayısıyla Türkiye’nin LNG kapasitesini 34 milyon metreküpten 118 milyon metreküpe arttırdığımız iki yılda... Tarihi rekorlar kırdığımız önemli bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

"Taş üstüne taş koyacağız"

Bakan Albayrak, madencilik alanında da bir milyon metre derinliğinde sondaj seviyesinin yakalandığını, en yüksek rakamların üç katına çıkmayı başardıklarını belirtti.

"Dolayısıyla Enerji Bakanlığı ailesi olarak tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diyen Albayrak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 100 bin kişilik bir aile olarak gece-gündüz demeden, çok yoğun bir mesaiyle tarihi başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Cenab-ı Allah’tan temennim 2018’de başta milletimize, sonra da bakanlığımıza önemli adımların atılacağı bir yıl olur. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Tabii Türkiye tarihi günlerden geçiyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde yakaladığı ruhu, bir araya geldiğinde ne kadar büyük zaferlere imza atacağının, irade noktasında önemli adımların atıldığı günlerden geçiyoruz. Tabii, bu günlerde 15 Temmuz ruhuna ihanet etmek isteyen, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını engellemeye çalışan içerideki ve dışarıdaki kesimlerin müdahalelerine de şahit oluyoruz. Bunun zedelenmemesi, buna ihanet edilmemesi için çok çalışacağız, her zamankinden daha fazla çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız ve inşallah ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz. Bu vesileyle, benim milletimizden Enerji Bakanlığı olarak bir beklentim var. Bizlerden dualarını esirgemesinler, bizlere dua etsinler ki inşallah 2018’de 2017’den çok daha büyük başarılara imza atalım. Bu vesileyle tüm milletimize yeni yılın hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan temenni ediyorum."