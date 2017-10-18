Bakan Albayrak'tan maden kazası için taziye mesajı: Sorumlular adalet karşısına çıkacak

İdari ve adli mercilerin soruşturma başlatıldığı vurgulanan mesajda şöyle denildi:

"FAALİYETİ DURDURULMUŞ SAHADA..."

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile geldiğimiz Polonya'da Şırnak'ta meydana gelen elim maden kazası haberini büyük teessürle öğrendim. Elim kazada maalesef 7 kişi hayatını kaybetti. 2013 yılında Bakanlığımıza bağlı MİGEM tarafından işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için faaliyeti durdurulmuş bir sahada böyle bir kazanın gerçekleşmesi üzüntümüzü arttırmıştır.

"SORUMLULAR YARGI KARŞISINA ÇIKACAKTIR"

İdari ve adli mercilerimiz konu ile ilgili kapsamlı soruşturma başlattılar. Faaliyete kapatılmış bir sahada meydana gelen bu kazada, ihmali ve sorumluluğu olan tüm kişileri, tüm bağlantıları ile adaletin karşısına çıkaracaktır.

Bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar niyaz ediyorum."