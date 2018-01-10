Bakan Arslan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hükümet olarak basın çalışanlarının özgür bir ortamda görev yapabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya her zaman öncelik verdiklerini belirterek, "Olaylara tarafsız bakabilen, gerçek haberin peşinde olan dürüst basın mensuplarımızın, demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkı sağlayabileceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının, demokratik devletlerin önemli güçlerinden biri olduğuna işaret etti.

Hükümet olarak basın çalışanlarının özgür bir ortamda görev yapabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya her zaman öncelik verdiklerinin altını çizen Arslan, medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için hukuki düzenlemeler kadar basın kuruluşlarının ve çalışanlarının meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uymalarının, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almalarının, toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmalarının önemine dikkati çekti.

"Doğru ve tarafsız habercilik her zamankinden daha önemli"

Arslan, medya teknolojilerindeki hızlı gelişmenin, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medya etkinlik alanını genişlettiğine, bunun doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirdiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: