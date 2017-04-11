Bakan Avcı, ismini unutan sunucuyu unutmadı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TADEM'i ziyaret etti. Burada kurs alan kadınlarla bir süre sohbet eden Bakan Avcı, Yasin Mert Yıldırım isimli 4 yaşındaki bir çocuğa da oyuncak hediye etti. Daha sonra kurstaki kadınlara hitap eden Avcı, Bülent isimli program sunucusunu da unutmadı. Yıllar önce seçim zamanında yaşadığı bir anıyı paylaşan Bakan Avcı, salonu kahkahaya boğdu. TADEM kursları hakkında konuşan Bakan Avcı, biri fikirin daha çiçeklendiğini belirtti. Güzel bir eserin ortaya çıktığını anlatan Bakan Avcı, "Herşey bir fikirle başlıyor. Bir cümle ile başlıyor, sonra o bereketleniyor, çiçekleniyor ve işte böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Onun için Emine Hanım başta olmak üzere, emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Eyvah, o da mı unuttu adımı' dedim"

Yıllar önce bir seçim öncesi yaşanan olayı salondakiler ile paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şu şekilde konuştu;

"Şimdi sunuculuk yapan Bülent kardeşime takılacağım. Ona da aslında teşekkür ediyorum, çünkü beni 2011'in ilk siyasi toplantısına götürdü. 2011 Haziran seçimlerinde aday oldum. Eskişehir'deki ilk toplantımızı da Gar Gazinosu'nda yapıyoruz. Yaşar bey vardı o zaman, kulakları çınlasın. Sahnede sunuculuk yapıyor. Benim de o zamanlar bürokrat olarak Eskişehir'e çok gidip gelmişliğim yok. Beni takdim edecek, benden önce diğer adayları da takdim etti. Anonsa başladı, 'Kim geliyor, kim geliyor' diyor ama arkası gelmiyor. Adımı hatırlamıyor. 'Hocaların hocası' diyor, 'Hocamız' diyor bir türlü hatırlamıyor. Şimdi biraz önce burada merdivenlerden inerken 'Kim geliyor, kim geliyor' seslerini duyunca, 'Eyvah, o da mı unuttu adımı' dedim."

"Güzel eserleri tanıtma hatta pazarlamanın yollarını da beraber oluşturalım"

Bakan Avcı, son olarak kadınların yaptığı eserler hakkında yorumlarda bulunarak, "Burada sizin güler yüzünüz ve eserlerinizle karşılaşmaktan çok mutlu oldum. Allah yolunuzu açık etsin, elinizin, emeğinizin bereketlenmesine vesile olsun inşallah. İnşallah ikinci ve üçüncü aşamalarda bu yaptığınız güzel eserleri tanıtma hatta pazarlamanın yollarını da beraber oluşturalım. Aynı zamanda böyle olunca küçük de olsa, aile ekonomisine katkıda bulunacak bir düzeni de birlikte kurmuş olalım" diye konuştu.