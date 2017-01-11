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Bakan Bozdağ: Adil Öksüz'ü saklıyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci ismi Adil Öksüz'ün birileri tarafından saklandığını söyledi. Bozdağ, 'Adil Öksüz'ü birilerinin sakladığını düşünüyorum. Kaçırmak için uygun zamanı kolluyorlar' ifadelerini kullandı.

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AHaber'de soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Meclis'te oylama gizli yapıldı. Anayasa'ya göre Meclis'te olan oy kullanır. Cumhurbaşkanının partili olması tarafsız olmasına mani değildir. Bizim cumhuriyetimiz ile Irak ve İran'ın cumhuriyeti kıyaslanamaz. Esed'in anayasası ile ilişki kurmak büyük bir çarpıtmadır. Yasama-yürütme birbirinden tamamen ayrı olacak. Bu değişiklik, Meclis'i daha güçlü hale getirecek. Bu düzenleme ile "Sorumlu Cumhurbaşkanı" dönemine geçiliyor. Çift başlı yargı sorununa son veriliyor" dedi.
 
"OHAL sokağı etkilemiyor"
OHAL devam ederken anayasa yapılır. Türkiye'yi OHAL sürecine getiren terör örgütünün devletten ayıklanması için yapılıyor bu. Sokakta gündelik hayatı OHAL öncesine göre değiştiren hiçbir şey olmadı. Terör örgütleri ve onlarla birlikte iş yapanlar için etkisi oldu.
 
Adil Öksüz
15 Temmuz darbe girişiminin teröristbaşı Gülen'den sonra ikinci ismi olan Adil Öksüz'e ilişkin konuşan Bozdağ, "Adil Öksüz'ü birilerinin sakladığını düşünüyorum. Kaçırmak için uygun zamanı kolluyorlar" ifadelerini kullandı.

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