Bakan Bozdağ: Saldırgan üzerinden önemli delillere ulaşılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlıyor.

"Polis teşkilatımızın büyük başarısı"

Bozdağ, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasına ilişkin, "Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır. DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor." dedi.

"Adil Öksüz saklanma becerisine sahip değil"

FETÖ soruşturmasının firari şüpheli Adil Öksüz'ün, darbe girişiminde kilit rol oynadığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu: "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum."