Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Bozdağ: Türk halkı tarihi karar verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Türk halkı,bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ederek tarihi bir karar vermiştir; büyük bir reform ve değişim yapmıştır'dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabı Tweetter'dan açıklama yaparak, Türk halkının ilk defa kendi hür iradesiyle yeni hükümet sistemini kabul ettiğini söyledi.
 
Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde: "Türk halkı, büyük bir demokratik olgunluk içinde ve ilk defa kendi hür iradesiyle yeni bir hükümet sistemini kabul etmiştir. Türk halkı,bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ederek tarihi bir karar vermiştir; büyük bir reform ve değişim yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulüyle büyük Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Aziz milletimiz ve Türkiyemiz için hayırlı olsun. Bu büyük değişimin kazananı,"evet" ve "hayır" diyeniyle aziz milletimiz, cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve Türkiye'mizdir. "Evet" ve "hayır" diyen her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah,aziz milletimizden razı olsun. Artık önümüze bakmalıyız;büyük ve güçlü bir Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Çalışacağız da Allah'ın izniyle.Durmak yok,yola devam." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu halk oylaması sıradan bir oylama değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu halk oylaması sıradan bir oylama değil

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA