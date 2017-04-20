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Bakan Bozdağ: YSK'nın kararı doğru bir karardır

Adalet Bakanı Bozdağ: '(YSK'nın halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesi) YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş.'

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Adalet Bakanı Bozdağ: "(YSK'nın halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesi) YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş." 

 

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