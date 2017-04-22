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Bakan Bozdağ: YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve AYM bozamaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bozamaz.' dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bozamaz." dedi.

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