Bakan Bozdağ: YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve AYM bozamaz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bozamaz.' dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bozamaz." dedi.
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