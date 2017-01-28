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Bakan Bozdağ'dan Çipras'a tepki: Başbakan dahil kimse hainleri himaye edemez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ darbecilerin iadesinin reddini 'Yargı bağımsız' diyerek savunan Yunanistan Başbakan'ı Çipras'a tepki göstererek, 'Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi,başbakan dahil kimse,hukuk devleti,yargı bağımsızlığıyla izah edemez' dedi.

  • İHA
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Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddinin, haksız ve siyasi bir karar olduğunu ve kararı yargının vermesinin, gerçeği değiştirmeyeceğini belirterek, "Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum. Teröristleri,katilleri,darbecileri,hainleri,suçluları himaye etmeyi,başbakan dahil kimse,hukuk devleti,yargı bağımsızlığıyla izah edemez. Çünkü gerçek bir hukuk devletinde gerçekte bağımsız yargı; teröristleri, katilleri,darbecileri,hainleri ve suçluları himaye etmez. Aksine bunları adil yargılar ve bunlara hakettikleri cezayı verir veya bunların yargılanmalarının ve cezalandırılmalarının yolunu açar. Yunan yargısı,hukuk devletlerindeki bağımsız yargının aksine,bunların yargılanmalarının, hak ettikleri cezayı almalarının önünü kapatmıştır" açıklamasında bulundu.
 
Bozdağ, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçeyle izah edilemez, düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum"ifadelerini kullanmıştı.

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