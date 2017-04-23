Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Yeni düzenlemeyle parlamento güçlendirilmiştir

23 Nisan özel gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulunda 'fesih' tartışması yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa değişikliği ile tek bir kişiye Meclisi feshetme yetkisi veriliyor. Fesih yetkisini Adalet Bakanı da kabul ediyor" ifadelerini cevaplayan Bakan Bozdağ, "Genel Başkan benim Meclisteki konuşmalarımı çarpıtıyor. Ben 'şu anki sistemde de Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme yetkisi var. Bunu 7 Haziran seçimleri sonrası gördük. Hükümet kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesi kararını aldı ve şimdiki parlamento o şekilde oluşan bir parlamento' diye konuştum" açıklamasını yaptı.

Bakan Bozdağ,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fesih kapatmak demektir. Oysa yenileme yapıldı 7 Haziran sonrasında. 1 Kasım'a kadar parlamento görevini sürdürdü. Yeni sistemde ise karşılıklı müeyyide getirildi. Cumhurbaşkanı veya Meclis, karşı tarafın seçimlerini yenileme kararı alınca aslında kendi seçimlerini de yenileme kararını almış oluyor. Yani ilk kez parlamentoya verilen bir yetki cumhurbaşkanı seçimlerini yenileme yetkisi. Yeni düzenlemeyle parlamento güçlendirilmiştir. Şu an olmayan meclisin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenileme yetkisi, düzenlemeyle getirilmiştir" ifadelerini kullandı.