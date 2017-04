Bakan Bozdağ'dan sert tepki: The Economist'e en büyük cevabı Türk halkı verecek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, The Economist Dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili kapağına tepki göstererek, 'Kapak olacak bir cevabı sandıkta milletiniz verecektir. The Economist'e en büyük cevabı Türk halkı verecektir. Umarım Türk halkının verdiği cevabı The Economist Dergisi kapak yapar' dedi.