Bakan Çağatay Kılıç’tan mendil satan çocuğa yardım eli

Bakan Çağatay Kılıç, Cuma namazını Ahmet Hamdi Haseki Camii’nde kıldı. Namaz çıkışında caminin avlusunda mendil satan bir çocuğu gören Bakan Çağatay Kılıç, çocuğun yanına giderek bir süre sohbet etti. Küçük çocuğun eğitim masraflarını karşılamak için mendil sattığını öğrenen Bakan Çağatay Kılıç, çocuğun tüm eğitim masraflarını karşılayacağını belirterek bundan sonra mendil satmayıp; sadece okuluyla ilgilenmesini istedi.

“Mendil Satmak İçin Değil Dua Etmek İçin Gel”

Bu teklif karşısında oldukça duygulanan çocuk, Bakan Çağatay Kılıç’a eğitimine devam edeceğine ve derslerine çok çalışacağına dair söz verdi. Küçük çocuğa sarılarak öpen Bakan Çağatay Kılıç, “Bundan sonra camiye mendil satmak için değil, namaz kılmak ve dua etmek için gel” dedi.