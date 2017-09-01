Bakan Canikli: Gerekirse sınır ötesi operasyonlara hazırız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bayramlaşma programı için geldiği Giresun’da sınır güvenliği için gerekirse sınır ötesi operasyonlara hazır olunduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun İl Başkanlığında partililerle bayramlaştı. Bakan Canikli, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Giresun’da öğretmenevinde Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, belediye başkanları ve il daire amirlerinin katılımıyla bayramlaştı. Bakan Canikli, buradan partilileriyle bayramlaşmak partisinin il başkanlığına geçti. Canikli, burada yaptığı konuşmada ülke ve yerel gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülkenin savunması adına gerek görülmesi halinde sınır ötesi operasyonlara her zaman hazır olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ülke savunmasının sınır ötesinden başladığını ifade etti. Bakan Canikli, “Ülkemizde 80 milyon vatandaşımız aileleriyle birlikte bayram yaşarken Türkiye’nin dört bir tarafında nöbet tutan vatan evlatlarımız bulunmaktadır. Oralarda kahramanlarımız can siperane görevlerini yapmaktadırlar. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü korurken bir korucu vatandaşımızı Şırnak Uludere’de şehit verdik. Sevindirici tarafı şu ki şehit korucumuzun çocukları aynı bayrağı taşımakta kararlılık içerisinde olduklarını göstermişlerdir. Bu görüntü göstermiştir ki önemli bu milleti bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmez. Bu milletin kahramanlığı olduğu sürece yedi düvel bir araya gelse bu birliği, bütünlüğü bölemezler. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Son zamanlarda müttefikimiz olan ülkeler tarafından ülkemize karşı bir ambargo uygulanmaktadır. Daha da ileri giderek peşin parayla bize satmadıkları silahları terör örgütlerine verdiklerini görüyoruz. Sadece Suriye’de YPG’ye binden fazla tırın silah sevkıyatı yaptığını görüyoruz. YPG, PKK demektir. Bütün dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği terör örgütü PKK olduğunu biliyorlar. YPG ile PKK aynı yöntemleri uyguluyor, aynı yerden idare edilip, besleniyorlar. Aralarında hiçbir fark yoktur. YPG’ye yapılan yardımların PKK’ya yapıldığı biliniyor” diye konuştu.

“Kullandığımız yerli silah ürünlerimiz yüzde 66’yı buldu”

Sınır güvenliğinin önce sınır ötesinden başladığını ifade eden Bakan Canikli, “Bütün güvenlik teşkilatlarımız önce içeride asayişi sağlamış durumdalar. Terör örgütü psikolojik üstünlüğü kaybetmiştir. Ancak sadece sınırları koruyarak tehditti ortadan kaldıramazsınız. Tehlike önce sınır ötesinde başlıyor. Fırat Kalkanı operasyonuyla sınır ötesi güvenlik sağlanmıştır. Benzeri operasyonlar gerektiği takdirde muhakkak yapılacaktır. Bunlar bağımsızlığımız, özgürlüğümüz için gereklidir. Terör örgütlerine silah desteği veren ülkelere de bunları söylüyoruz. Kendi güvenliğimiz için terör yapılarını sınır ötemize itmemiz gerekir. Bu kararlılığa sahibiz. Yerli ve milli silah sistemlerimizle kendi operasyonlarımızı kendi imkanlarımızla yapabilecek durumdayız. Bunu sağlayamamış olsaydık adım atamazdık. Bütün bunlar bu toprakların, bu ülkelerin savunması içindir. Aynı şeyler S 400 füzeleri için de geçerlidir. Bizim hava savunma sistemine de ihtiyacımız var. Biz bunu NATO bünyesinde gerçekleştiremedik. En son Suriye saldırıları sonucu 5 ülkeye verildi. Ancak daha sonra 3 ülke geri çekti. Böyle bir yaklaşımla hava savunma sisteminin etkinleştirilmesi mümkün değil. Bu noktada bize bu imkanı sağlayan Rusya ile anlaştık. Bizim tek bir amacımız var kendi güvenliğimiz içindir. Etkin bir koruma sistemi sağlamakta bizim görevimizdir. TSK’da yerli ürünümüz şu anda yüzde 66’nın üzerine çıktı. Bu noktada kimseye güvenemeyiz” dedi.

“CHP’nin eylemleri FETÖ mensuplarına yarıyor”

15 Temmuz ruhunu taşıyan bu milletin hiçbir zaman bölünüp parçalanamayacağını da kaydeden Bakan Canikli, “Bu milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu o güç, bu milleti hiçbir zaman bölmeye, parçalamaya yönelik girişimlere fırsat vermez. Ancak bunu anlamıyorlar. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bağlantıları olan TSK mensupları ihraç edilmiştir fakat gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Asker elbisesi giymiş hainlerin temizlenmesinden sonra daha da güçlenmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin adalet eylemlerinin FETÖ'nün işine yaradığını da kaydeden Bakan Canikli, “Maalesef ana muhalefet bu milletin tökezlemesi için elinden geleni yapıyor. Yani Türkiye’yi dışarıda şikayet etmekten tutun uluslararası ilişkilerinin dışına itmektedir. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu’nun aktivitelerini nasıl değerlendirirsiniz. Şu anda adaletle işi olan FETÖ örgütü mensupları. Böyle bir durumda siz adaleti tartışmaya açarsanız kime hizmet etmiş olursunuz. Zihinleri bulanıklaştırırsınız. Verilecek kararları tartışmaya, şaibeye açmış olursunuz. Bu davranışlar kimin işine yarar. Ne yazıktır ki birçok noktada CHP ile HDP aynı noktada hareket ediyor. Bu ülkenin gelişmesini istemeyenlere karşı bu milletle birlikte hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Fındıkta müdahale alımlarına başladık”

Giresun yerel gündemini de değerlendiren Bakan Canikli, fındıkta müdahale alımlarıyla fiyatların düşmesinin önüne geçtiklerini söyledi. Bakan Canikli, “Fındıkta rekoltenin yüksek olmasıyla fiyatların aşağı doğru gitmesi söz konusu olursa müdahale alımları yapılacağını söylemiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik ve TMO üzerinden alımlara başladık. Bu müdahale alımları yapılmasaydı fiyatlar 5 TL’nin altına düşebilirdi. Fiyat düşmedi ve şu anda piyasada 9-10 TL arasında ama TMO 10,5 TL’den alımlarına devam edecektir. Üreticimizi hiç ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Giresun’la ilgili bir diğer konu ise Giresunspor meselesi var. Her zaman Giresunspor’un Süper Lig hayali var bu hayali gerçekleştirmek için güçlü bir takım kurduk. Bütün futbolcuları alırken çok iyi inceledik, araştırdık. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Stadyumumuzdan seneye tamamlanacaktır. İnşallah süper lige çıkarsa bu yeni stadyumda maçlarımızı oynayacağız” dedi.