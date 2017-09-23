Bakan Canikli: Türkiye anlaşmaların gereğini yapacaktır

Milli Savunma Bakanı Canikli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Suriye ve Irak tezkeresi) TBMM'nin hükümetimize vermiş olduğu yetkiyle gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu'yla Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen, terör örgütü kontrolündeki siyasi yapılaşmanın kalbine, çıkarılamayacak bir hançer saplanmıştır. Güvenliğimizi tehdit eden bu riskler halen aktiftir ve bu tezkere ile talep edilen yetkilere ihtiyaç vardır."

"(IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum) Bu referandum kararı ve uygulaması, zincirleme reaksiyonlara yol açabilecek, böyle bir sorumsuz adım bölgede önü alınamaz bir yangına neden olabilecektir. Zaten şu anda Suriye'de küresel güçler arasında zaman zaman çok tehlikeli yakınlaşmaların olduğunu biliyor ve görüyoruz. Böyle bir çalışma, böyle bir referandumdan sonra bu tehlike, çok daha görülür ve yakın hale gelebilecektir."

"(IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum) Çok hassas ve kırılgan dengeler üzerine kurulu bir yapıda bir tuğlanın dahi oynatılması, yerinden çekilmesi tüm dengeleri bozacak, yeni kin, nefret, çatışma tohumlarının atılmasına neden olacaktır ve ne zaman biteceği tahmin edilemeyecek ve küresel ölçeğe taşınma ihtimali olan çatışmaları da beraberinde getirecektir."

"İnsan hakları kılıfı altında teröre destek vermeye çalışılması, kabul edilemez. Korkunun ecele faydası yok. SİHA'larımızla ve diğer bütün ürünlerimizle, yerli ürünlerimizle silahlı ve silahsız tüm teröristlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz."