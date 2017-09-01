Bakan Çavuşoğlu: Bangladeş kapılarını açsın ne kadar masrafınız varsa biz karşılayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayramın ilk gününde Antalya’nın Kemer ilçesindeki AK Parti İlçe Teşkilatının bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma için gelen partili ve vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, "Hedeflerimiz var. 2023 hedeflerimiz var. 2053, 2071 hedeflerimiz var. 2023 hedeflerimiz için çalışıyoruz, 2053 ve 2071 hedeflerimizin altyapısını oluşturuyoruz ve gençliğimizi ona göre bilinçlendiriyoruz ve eğitiyoruz" diyerek zor süreçlerden geçtiklerini, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en zorlu süreçleri yaşadıklarını Türkiye'nin etrafında da ateş çemberi problemler olduğunu hatırlattı.

Bunlara rağmen Türkiye'nin istikrarını hiç bozmadığını, hain darbe girişimini yaşadıklarını, millet olarak galip geldiklerini ve bir kez daha bu milleti kimsenin yenemeyeceğinin anlaşıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Hiç kimse Türk milletine diz çöktüremez. Bunu gördük. Güvenimiz yerine geldi. Bir kere daha anladık ki bizim çok güçlü olmamız lazım. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü olmamız lazım. Ayakta durmak için güçlü olmamız lazım. Ve bize karşı hasmane tutum içinde olanlara karşı güçlü olmamız lazım. Ayrıca mazlumların bizden çok beklentisi var. Onların bizden beklentisini boşa çıkarmamak için çok güçlü olmamız lazım" dedi.

"Arakan'da zulüm var"

Konuşmasında Arakan'da Müslümanlara yapılar zulme değinen Bakan Çavuşoğlu, insanların katledildiği Arakan'a Türkiye'den başka duyarlılık gösteren olmadığını kaydetti. Bölgede bulunan Endonezya, Malezya ile konuştuklarını Bangladeş’e 'Kapılarınızı açın, ne kadar masrafınız varsa biz karşılayacağız' dedikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Oralara daha önce giden Arakanlı Müslüman kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. Gerek o ülkeler aracılığıyla veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla" diye konuştu.

"İslam İşbirliği Teşkilatını harekete geçirdik"

Sorunun kesin çözümü için adımlar attıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın her gün gece gündüz çaba sarf ettiğini belirterek, "Dün akşam da Endonezya, Malezya cumhurbaşkanları, BM genel sekreteriyle görüştü biliyorsunuz ve talimatlarıyla biz de birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşeceğiz" dedi.

Arakan’la ilgili eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile telefon görüşmesi yapacaklarını ve İslam İşbirliği Teşkilatını da hareketlendirdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Belki New York’ta Arakan’la ilgili bir zirve yapacağız. Myanmar’a insani yardımlarda bulunduk, bunu ayrım gözetmeksizin yaptık. Orada insanlar mahallelerde adeta hapishane içinde yaşıyorlar. İnsanlık onurunun çiğnendiği şartlarda bu çağda insanların yaşamaması lazım."

Bunlar için daha güçlü olunması gerektiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünyada insani yardımda ABD’den sonra rakam olarak 2'nci sıradayız. 6.3 milyar dolar onların, 6 milyar dolar bizim. Arada 300 milyon dolar kalmış. Bu sene rakam olarak birinci olacağız. Milli gelire göre ise dünyada açık ara birinci sıradayız. Milli gelirimizin binde 75’ini dünya mazlumlarına insani ve kalkınma yardımı olarak gönderiyoruz. Bize en yakın ülke ise binde 39. Yani iki katı. 15-16 sene önceki Türkiye olarak bunları yapabiliyor muyduk? İstesek de yapamazdık. O yüzden bizim çok güçlü olmamız lazım, güçlü olmak için bir olmamız lazım beraber olmamız lazım" dedi.