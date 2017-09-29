Bakan Çavuşoğlu: Barzani, bu hatadan çok geç olmadan dönmeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasından bazı satırbaşları:

"Atacağımız adımlarda özellikle Bağdat'ın yani Irak Devleti'nin ve Hükümeti'nin talepleri kriter olacaktır. Şu ana kadar bizden ve diğer ülkelerden talepleri oldu. Bazılarını uygulamaya başladık. Bağdat'ın Erbil'e havaalanlarının ve sınır kapılarının kontrolünün Bağdat'a devredilmesiyle ilgili süre bu akşam doluyor. Bu sebepten dolayı havayolu şirketlerimiz, uçuşlarını bu akşam itibarıyla durdurma kararı almışlardır. Umarım Erbil yönetimi, Kürt bölgesel yönetimi, Bağdat'ın bu çağrılarına olumlu cevap verir ve sorun çözülür"