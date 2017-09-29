Bakan Çavuşoğlu: Barzani, bu hatadan çok geç olmadan dönmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Barzani yönetiminin bu hatadan dönmesi gerekiyor. Çok geç olmadan dönmesi gerekiyor. Kendilerine tavsiyemiz budur. Muhattabımız Bağdat'tır. Bundan sonra Bağdat olacaktır' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasından bazı satırbaşları:
"Atacağımız adımlarda özellikle Bağdat'ın yani Irak Devleti'nin ve Hükümeti'nin talepleri kriter olacaktır. Şu ana kadar bizden ve diğer ülkelerden talepleri oldu. Bazılarını uygulamaya başladık. Bağdat'ın Erbil'e havaalanlarının ve sınır kapılarının kontrolünün Bağdat'a devredilmesiyle ilgili süre bu akşam doluyor. Bu sebepten dolayı havayolu şirketlerimiz, uçuşlarını bu akşam itibarıyla durdurma kararı almışlardır. Umarım Erbil yönetimi, Kürt bölgesel yönetimi, Bağdat'ın bu çağrılarına olumlu cevap verir ve sorun çözülür"
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