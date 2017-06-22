Bakan Çavuşoğlu: Cenevre'de toplanacak Kıbrıs Konferansı'nda nihai sonuç alınmasını umuyoruz

Resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Çavuşoğlu, gazetecilerin Türkiye-Japonya ilişkileri, Katar krizi ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yılki hain darbe girişiminin ardından Türkiye'ye güçlü desteğini dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "FETÖ'nün Japonya'daki faaliyetleri halen devam ediyor. Bu terör örgütünün Japonya için de ne kadar büyük tehlike olduğunu görüşmelerimizde vurguladık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Japon tarafı ile ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakerelerin sürdüğüne dikkati çekerek, Japonya'nın Türkiye'deki yatırımlarını artırmak için karşılıklı sosyal güvenlik anlaşması üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

İki ülke halkları arasında tarihi bağlardan ötürü yakın bir dostluk olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ticaretimizi de buna yakışır bir seviyeye getirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Katar krizi ve Kıbrıs müzakereleri

Katar krizinin aşılması için yoğun çaba harcadıklarını ve Körfez ülkelerine ziyaretlerde bulunarak ara bulucu bir rol oynadıklarını anımsatan Çavuşoğlu, sorunun çözümü adına yoğun bir dış politika trafiği yürüttüklerine değindi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununun çözümü için ise "Siyasi eşitliğe dayanan kalıcı ve adil bir çözümden yana olduklarını" belirterek, "28 Haziran'da Cenevre'de toplanacak Kıbrıs Konferansı'nda nihai sonuç alınmasını umuyoruz." dedi.

14 yıl aradan sonra Japonya'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türk Dışişleri Bakanı olan Çavuşoğlu'nun Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile yapacağı görüşmenin ardından ülkeden ayrılması bekleniyor.