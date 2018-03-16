FETÖ ağzıyla soru soran gazeteciye sert tepki: Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile beraber ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, FETÖ ağzı ile soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

"FETÖ'CÜ GİBİ GÖRDÜM SİZİ"

Gazeteci, Çavuşoğlu'na Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil olup olmadığı konusunda 2 soru sordu. Gazetecinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu'na "Yerel gazeteciyim" cevabı geldi.

Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" dedi.