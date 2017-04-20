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Bakan Çavuşoğlu: FETÖ iltisaklı kuruluşların statüsünün sonlandırılması girişimimiz sonucunda oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(FETÖ ile ilişkili 3 kuruluşun BM'deki statülerinin düşürülmesi) BM'nin bu terör örgütüne bağlı veya onunla iltisaklı bazı örgütleri bünyesinden atması son derece doğaldır. Dün oylamaya bile gerek kalmadı, oy birliğiyle bu FETÖ iltisaklı kuruluşların statüsü sonlandırıldı. Bizim girişimimiz sonucunda oldu.'

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