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Bakan Çavuşoğlu, 'Hayır' standını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 'hayır' standını ziyaret etti.

  • İHA
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  Antalya’da referandum çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sabah Antalya Ticaret Borsasında (ATB) Oda Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Hükümet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.
 
  Daha sonra Kazım Özalp Caddesi'nde iş yerlerini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, turistlerle de sohbet etti. Cadde üzerinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından kurulan referandum çadırına giden Çavuşoğlu, burada partililerle görüştü. Ardından CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "hayır" standını ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, görevlilerle tokalaşarak, "İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar" dedi. 
 
  Cadde çıkışındaki Antalyaspor Store kamyonetini de ziyaret eden Çavuşoğlu ve Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’e Antalyaspor atkısı takıldı.

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