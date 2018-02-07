Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Çavuşoğlu İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre,  Ruhani, ABD ve İsrail'in bölgedeki sorunların bitmesini istemediğini savunarak, " Günümüzde bazıları bölgedeki coğrafi sınırları değiştirmeye çalışıyor. Kuzey Irak'ta başarısız olan bu güçler şimdi Suriye'nin kuzeyinde bu komployu uygulamaya çalışıyor" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkedeki terörizmin bitmesinin önemine değinen Ruhani, "Suriye'de huzur sağlanırsa bölge ülkeleri de kendilerini güvende hisseder. Bu konuda İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

RUHANİ: ENERJİ ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİMİZİ ARTTIRALIM

İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Ruhani, ülkesinin enerji alanında Türkiye'yle var olan ilişkileri genişletmeği istediğini ve konuda Türk işadamların İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarında yatırım yapmasını olumlu karşılayacaklarını kaydetti.  

ÇAVUŞOĞLU SURİYE TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölgedeki terör gruplarına karşı yapıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını altını çizdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK ile PYD iş birliği teröristlerden arındırılan yerlerde gün yüzüne çıkıyor

PKK ile PYD iş birliği teröristlerden arındırılan yerlerde gün yüzüne çıkıyor

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Süper Lig'in sakatlık raporu

Süper Lig'in sakatlık raporu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA