Bakan Çavuşoğlu, İran'da mevkidaşı Zarif ile görüşüyor
İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkitaşı Muhammed Cevat Zarif ile bir araya geldi.
- DHA
Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı olarak gerçekleşen heyetler arası görüşmede, TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekatı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, Tahran'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.
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