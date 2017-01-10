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Bakan Çavuşoğlu, Jagland ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile telefonda görüştü.
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Çavuşoğlu ile Jagland, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ile İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Kıbrıs görüşmelerini ele aldı.

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