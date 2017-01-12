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Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs görüşmelerine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerine katıldı.

  • AA
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Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında bugün yapması planlanan basın toplantısı yoğun programı nedeniyle iptal edilmişti.

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