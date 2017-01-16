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Bakan Çavuşoğlu, Kırgız Bakana uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile görüştü.

  • İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Abdildavev'e uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti. 
 

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