Bakan Çavuşoğlu, Kırgız Bakana uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile görüştü.
- İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Abdildavev'e uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti.
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