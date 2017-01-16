Bakan Çavuşoğlu, Kırgız Bakana uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti

Almanya'dan skandal karar! 3 hilalli Osmanlı sancağına yasak geldi

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan Almanya, bölücü örgüt sevdasını bir kez daha ortaya koydu. Fürth kentinde düzenlenen "Hasat Bayramı" kapsamında mehter takımının üç hilalli Osmanlı sancağı taşımasına yasak geldi. Türkiye'ye bu kadar katı davranan Almanlar terör örgütü PKK'ya ise Düsseldorf'ta kucak açtı.