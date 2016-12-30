Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Çavuşoğlu: Koalisyon güçleri çağrılardan sonra DEAŞ'ı vurdu

Bakan Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Koalisyon güçleri çağrılardan sonra DEAŞ'ı vurdu' dedi.

Haberin
videosu
  • 1
  • 3
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
x

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
 
SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM İSTENİYORSA ATEŞKES ŞARTTIR
 
Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için hayati derecede önemlidir. Çatışma devam ederken siyasi görüşmeden bahsedebilir misiniz? Siyasi çözüm istiyorsak silahların durması gerekiyor. Nasıl bir Suriye düşünüyorsunuz bu konuda fikirler ortaya konmalıdır. Ateşkes Suriye'nin geleceği için olmazsa olmazdır. 
 
DEAŞ'TAN TEMİZLEDİĞİMİZ  BÖLGELERE İNSANLAR GERİ DÖNDÜ
 
Bu insanlar savaştan ve terör örgütlerinden, zalim bir rejimden kaçtılar. Türkiye'de yaşayanların yanısıra bir kısmı Avrupa'ya gittiler. "Bir gün ateşkes olur ülkemize geri  döneriz" diyorlar. DEAŞ'tan temizlediğimiz bölgelere, Cerablus'a binlerce insan geri döndü. Demek ki bu insanlar geri dönmek istiyorlar. Bunlara yardımcı olmak lazım.
 
İKİ KÜRESEL AKTÖR ARASINDAKİ GERGİNLİK OLMAMALIDIR
 
Dünyada iki küresel aktör arasında gerginlik arzetmemeli. ABD ve Rusya Federasyonu arasında gerginliğin hiç kimseye de iki ülkeye de ve bölgemize de faydası olmaz. Şimdi diplomatların sınırdışı edilmesi sözkonusu. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Biz yeniden soğuk savaş atmosferine girmek istemiyoruz. Dünyada çözüm bulamamış ihtilaflar var. Bir de sürekli ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi artan trendler var. Her türlü negatif akımlarda bir artış var. Bu da Avrupa'nın istikrarını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Küresel aktörler arasındaki gerginlik bu negatif süreçler itırmandırır. Bu sorunların diplomatik yollarla çözülmesinde fayda vardır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
Kedisiyok30.12.2016 19:43
Bravo Sn. Bakan demekki arada bunlara haddini bildirmeniz gerekiyor.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Başbakan Yıldırım'dan emekliye promosyon müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan emekliye promosyon müjdesi

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA