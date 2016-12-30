Bakan Çavuşoğlu: Koalisyon güçleri çağrılardan sonra DEAŞ'ı vurdu

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM İSTENİYORSA ATEŞKES ŞARTTIR

Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için hayati derecede önemlidir. Çatışma devam ederken siyasi görüşmeden bahsedebilir misiniz? Siyasi çözüm istiyorsak silahların durması gerekiyor. Nasıl bir Suriye düşünüyorsunuz bu konuda fikirler ortaya konmalıdır. Ateşkes Suriye'nin geleceği için olmazsa olmazdır.

DEAŞ'TAN TEMİZLEDİĞİMİZ BÖLGELERE İNSANLAR GERİ DÖNDÜ

Bu insanlar savaştan ve terör örgütlerinden, zalim bir rejimden kaçtılar. Türkiye'de yaşayanların yanısıra bir kısmı Avrupa'ya gittiler. "Bir gün ateşkes olur ülkemize geri döneriz" diyorlar. DEAŞ'tan temizlediğimiz bölgelere, Cerablus'a binlerce insan geri döndü. Demek ki bu insanlar geri dönmek istiyorlar. Bunlara yardımcı olmak lazım.

İKİ KÜRESEL AKTÖR ARASINDAKİ GERGİNLİK OLMAMALIDIR

Dünyada iki küresel aktör arasında gerginlik arzetmemeli. ABD ve Rusya Federasyonu arasında gerginliğin hiç kimseye de iki ülkeye de ve bölgemize de faydası olmaz. Şimdi diplomatların sınırdışı edilmesi sözkonusu. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Biz yeniden soğuk savaş atmosferine girmek istemiyoruz. Dünyada çözüm bulamamış ihtilaflar var. Bir de sürekli ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi artan trendler var. Her türlü negatif akımlarda bir artış var. Bu da Avrupa'nın istikrarını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Küresel aktörler arasındaki gerginlik bu negatif süreçler itırmandırır. Bu sorunların diplomatik yollarla çözülmesinde fayda vardır.