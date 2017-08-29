Bakan Çavuşoğlu Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.
Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede iki bakan, bu kapsamda gelecek dönemde iki ülke arasındaki ziyaret takvimini ele aldı.
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