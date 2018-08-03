Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi için gittikleri Singapur'daki görüşmelerinde, ülkelerinin ikili ilişkilerini ve uluslararası gündemdeki önemli konuları ele aldıkları belirtildi.