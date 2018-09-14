Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: ABD için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı olmadığını belirterek, 'Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çavuşoğlu'nun, New York Times (NYT) gazetesi editörüne hitaben "Suriye'de beliren felaket" başlığıyla kaleme aldığı açık mektup yayımlandı.

Bakan Çavuşoğlu, NYT'de 9 Eylül'de yer alan "Suriye'de korkunç final beliriyor" başlıklı haberin, Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından muhaliflerin güçlü olduğu son bölgeye kanlı bir operasyon yapıldığına dikkati çekmesi bakımından haklı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) bir yetkilinin, bu operasyonun binlerce insana gidecek hiçbir yer bırakmayacağı ve "21. yüzyılın en büyük can kaybına yol açacağı" öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak bu makale korkunç başka bir gelişmeyi atlıyor. Esed'in saldırılar yapan müttefikleri ABD tarafından destekleniyor. Son raporlar, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin, ABD'lilerin ödediği vergilerle alınan silah ve yardımları aldığını, bu örgütün Esed ile ittifakını geliştirdiğini ve temmuz ayında (Esed ve YPG/PKK arasında) yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Esed'in İdlib'i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için destek gönderdiğini gösteriyor."

- "Esed ile YPG/PKK ittifakı artıyor"

Çavuşoğlu, Esed ile YPG/PKK arasındaki ittifakın, bu terör örgütünün öncülüğündeki SDG'nin yeniden kurulacak Suriye'de kendilerine bir yer bulmak için Esed rejimi ile yaptıkları görüşmelerden bu yana arttığına dikkati çekti.

"YPG, Türkiye'de 30 yıldan uzun süredir şiddet içeren bir terör kampanyası yürüten PKK'nın Suriye koludur." vurgusunu yapan Çavuşoğlu, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin, PKK'yı terör örgütü ilan ettiğini anımsattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mektubuna, "Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde YPG kuvvetlerinin Suriye'de faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı." ifadeleriyle son verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler

Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA