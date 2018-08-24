Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Moskova'da Çavuşoğlu'yla bir araya gelen Lavrov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında "Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor" dedi.

'İKİ ÜLKENİN DİĞER BAKANLARI ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK'

Lavrov'a göre Rusya ve Türkiye'nin diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacak. Lavrov, "Diğer bakanlıklar ve kurumlar arasında kısa süre sonra temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elbette, liderler arasındaki görüşme takvimi de her zaman gündemimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: ERDOĞAN VE PUTİN YAKINDA GÖRÜŞEBİLİR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yakın zamanda temas ve görüşmeler planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şüphesiz dışişleri bakanları olarak bizim işimiz bu tür görüşmelerin hazırlığını yapmak" dedi.