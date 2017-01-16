Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesi... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Astana toplantısı ele alındı.
Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesi... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Astana toplantısı ele alındı.
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