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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesi... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Astana toplantısı ele alındı.

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Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesi... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Astana toplantısı ele alındı.

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