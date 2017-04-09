Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve ABD arasında taraf tutma diye bir şey yok

Antalya'da temaslarını sürüdüren Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla Alanya ilçesinde bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının, "kozmetik müdahale" olarak mı kaldığı soru üzerine, Suriye'deki rejimin yaklaşık 7 yıldır hunharca insanları öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Okullarda, hastanelerde, evlerde, çoluk-çocuk, kadın demeden insanların öldürüldüğünü, birçok insanın da göçe zorladığını dile getiren Çavuşoğlu, sonra Halep sürecinin başladığını, Rusya ile İran'ı da işin içine katarak bir çözüm sürecini başlattıklarını, ateşkes ilan edildiğini anımsattı. Çavuşoğlu, "O süreçte bile ihlallere baktığımız zaman hepsi rejim ya da rejimi destekleyen ve İran'ın da desteklediği bazı Şii grup Hizbullah bunlardan kaynaklanıyor." diye konuştu.

- "Biz Rusya'yı defalarca da uyardık"

"Biz Rusya'yı defalarca da uyardık; 'Bak bunların garantörü sizsiniz.' Daha sonra Astana 3 Toplantısı'nda İran'ı da resmi olarak garantör yaptık. Yani rejimin destekçilerinin ateşkes ihlallerini engelleyecekler. Bunları rapor etmek bir sonuç getirmez." diyen Çavuşoğlu, rejimin daha da ileriye giderek tekrar kimyasal silah kullandığını ve kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

Gereken yapılmadığı için rejimin öldürmeye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil, 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladı. Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani Suriye halkı karar verecekse kendisine karşı olan kimse kalmasın, yaşamasın, sadece kendisini destekleyen gruplar kalsın, dolayısıyla kendisi kalsın." dedi.

Bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejim meşrulaştırılmaya çalışıldığı zaman, öldürmeye devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hele hele bir taraftan DAEŞ, bir taraftan rejim, başka alternatif yok gibi düşünürseniz, rejim de der ki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DAEŞ'i hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir. Yani bu rejimin gitmesi gerekiyor o yüzden söyledim. Sadece bir saldırı yetmez, geçiş sürecinin başlaması gerekiyor. Geçiş sürecinde de herkesin kabul edebileceği bir geçici yönetim olması lazım. Esad'ın devam etmemesi lazım. Bu geçiş hükümetinin ülkeyi seçime hazırlaması lazım. Anayasa'yı hazırlayacak, yine seçim kanunları ve diğer gerekli hazırlıkları yapacak, terörle mücadele de aynı zamanda devam edecek. Ondan sonra sandık milletin önüne gelecek. O zaman millet istediği kararı verecek. Ama sadece bu saldırılar yetmez, şu anda bu rejimin bırakması gerekiyor."

Çavuşoğlu, siyasi çözümün en iyi çözüm olduğunu, illa askeri çözüm olsun demediklerini belirterek, Esed'e, "rejiminin yerine bir geçiş hükümetinin gelmesi için" tüm dünyanın artık kararlı bir şekilde baskı yapması gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye olarak birlikte yürüttüğümüz bu sürece bağlıyız"

"ABD'nin hava sahasının detaylarını farklı ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştünüz. Rusya ile Amerika da dün görüştü. Görüşmelerden ne çıkar?" sorusunu Bakan Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı: "Tabii biz tüm görüşmelerimizde ikili görüşmelerde önce ABD'nin bu yaptığı müdahaleye destek verdik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmemizde, 'Sizinle bu kadar yatırım yaptık, bu kadar çaba sarf ettik. Ateşkes ihlallerine karşı gerekli adım atmadınız. Ve şimdi de kimyasal silah kullandılar. Türkiye olarak birlikte yürüttüğümüz bu sürece bağlıyız elbette, siyasi çözüm önemli ama böylesine bir vahşete sessiz kalamayız. O yüzden siz de Esad inadınızı bırakın ve geçiş hükümeti başlasın. Ateşkesin bundan sonra da ihlal edilmemesi gerekiyor.' Diğer ülkelerin dışişleri bakanları ile Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ile görüştük. Bundan sonraki çabalarımızı daha koordineli şekilde götürelim. En kısa zamanda fikirdaş ülkeler toplantısını tekrar toplayalım. Burada özellikle fikirdaş ülkeler olarak ortak strateji belirleyelim, siyasi geçiş ve diğer adımlar için. Bunun için ülkelerle temastayız şu anda. İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya'ya gidecek mi gitmeyecek mi ondan emin değiliz. Rusya'ya giderse fikirdaş ülkeler toplantısı yaparız. Bunları değerlendirdik. Hepimizin ortak fikri artık Esad'ın burada kalmaması, kalırsa da barışın olmayacağı. Suriye'nin istikrarı bir an önce bu adımlarımız atmamız gerekiyor."

- "Taraf tutma diye bir şey yok"

"Rusya ile ilişkilerimiz düzeldi. Son zamanlarda ABD'nin Suriye'ye müdahalesi sonucunda Türkiye, Amerika'yı destekledi. Bu anlamda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bundan sonraki süreçteki gelişimi ne olur, etkilenme olur mu? Turizme yansıması nasıl olur?" yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, her iki ülke ile ilişkileri geliştirmek için her zaman çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, uçak düşürme hadisesinden önce Rusya ile ilişkilerin çok iyi noktada olduğunu hatırlatarak, "Hatta bugünkü durumdan çok daha iyiydi. Çünkü Rusya bazı tarım ürünleri dahil, vize serbestisi dahil bu konularda aldıkları kararlardan geri adım atmadı. Diğer taraftan biz iki ülke ile ilişkilerimizi birbirine alternatif olarak da görmüyoruz. Her 2 ülke ile de ilişkilerimizi iyi sürdürürken, o iki ülkenin değişik konulardaki yanlış politikalarına da hayır dedik veya yanlış dedik katılmadık." diye konuştu.

Rusya ile ilişkiler çok iyiyken de Kırım, Ukrayna ve özellikle Esed konusunda hep farklı düşündüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Şu anda biz Rusya, ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime yönelik müdahalesini biz destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok. Diğer taraftan Rusya ile Astana sürecini, güven artırıcı tedbirler bakımından, ateşkesin tesis edilmesi bakımından da çabaları sürdürmek isteriz. Burada bir çelişki yok. Yani ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Turizmi de etkileyecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Esed konusunda başından beri farklı düşündüklerini vurgulayarak, "İkimiz de farklı düşündüğümüzü biliyoruz. Ara ara birbirimizi ikna etmek için çaba sarf ettik. Ama neticede bu farklılık başından beri devam ediyor. Böylesine bir kimyasal silah kullanıldığı zaman, insanlık suçu işlendiği zaman acaba şu ülke ile ilişkilerimiz ne olur diye tutum sergilersek o zaman prensiplerimizden de taviz veririz. Bu konuda bir sıkıntı yok." dedi.

Çavuşoğlu, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin Suriye'ye nasıl zarar verebileceği yönündeki soruyu, "İnşallah ABD ile Rusya arasında Suriye üzerinden bir gerilim olmaz. Ortak noktada buluşulur. Sorduğumuz zaman her iki ülke de Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü istiyor. Her iki ülke de Suriye'de istikrarın gelmesini istiyor. DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede de bir görüş ayrılığı yok." şeklinde yanıtladı.

Uygulamada DAEŞ'e karşı Türkiye kadar etkili mücadele eden bir ülke olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'de de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz böyle bir rekabet var. Soruyoruz, 'Niye destekliyorsunuz?' diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir acziyettir. Oysa DAEŞ'e karşı gelin hep birlikte birleşelim, etkin bir şekilde mücadele edelim. Çok kısa sürede DAEŞ'i Suriye, Irak topraklarından da temizleriz. Türkiye'nin tutumu net. İnşallah Suriye üzerinde görüş ayrılığı olabilir ama burada gereksiz bir tırmanma da olmaz. Temennimiz odur."

- "Suriye'den göç hareketliği olur"

Suriye'de gerginlik devam ederse mutlaka göç hareketliliği olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Şu anda zaten ülkemizde yaşayan Suriyeli sayısının yaklaşık 3 katı kişi Suriye'de yerinden edinmiş bir şekilde başka şehirlerde. evlerinden uzak yaşamak durumunda. Göç hareketliliğine karşı daha güvenli bölgelerde, Suriyelileri tekrar yerleştirip ve gerekli imkanları sağlamamız lazım. Esasen güvenli bölge projesi bugün, her zamankinden daha elzem hale gelmiştir." dedi.

Güvenli bölgelerin genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hazırlıklarının bu yönde olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bizim hazırlıklarımız bu yönde. Birçok ülkeyle de bunları değerlendiriyoruz. Sadece ülkelerde değil, BM ve insani yardım örgütleriyle de temaslarımız sürdürüyoruz. Birlikte koordine ediyoruz." diye konuştu.

- İzmir'deki Suriyelilerle kavga iddiası

İzmir Torbalı'da yaşanan gerginliğe yönelik Çavuşoğlu, "Bunlar münferit olaylar. Bunu 'Suriyelilerle Türkler arasında Türkiye'de ciddi kriz var' diye genellerseniz, bir kere doğru bilgi vermemiş olursunuz. Münferit olaylar olabilir. Kilis'te, şu anda Kilislilerden daha çok Suriyeli yaşıyor. Belediye Başkanı'nın da Valiliğinin de söylediği, orada bugüne kadar bir tek bile adli vaka olmamış." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, referandumla ilgili anket yayın yasağının bugün başlayacağını, anketlere göre "evet" oylarının yüzde 60'lara doğru gittiğini, Antalya'da da yüzde 50'nin üzerinde "evet" oyu beklediklerini bildirdi.

Gezi olaylarının, MİT üzerinden yapılmak istenen operasyonun, 17-25 Aralık operasyonlarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbirinin tesadüf olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Hepsi örgütlü, içeriden ve dışarıdan planlıdır. Hepsi de birbiriyle bağlantılıdır." diye konuştu.

Umduğunu bulamayan FETÖ, PKK, birçok terör örgütü ve bunlara dışarıdan destek verenlerin "16 Nisan'da güçlü bir şekilde hayır" için çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, bunu da söz konusu grupların kendileri için son fırsat olarak gördüğünü anlattı.

Çavuşoğlu, bu yüzden PKK telsizlerinden "Evet çıkarsa bittik" dendiğini, FETÖ'cülerin de "Bu bizim için son şans" dediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Her hayır diyene hain demiyoruz ama ne kadar hain varsa hayır için birleştiler, çalışıyorlar. Ama hesap etmedikleri bir şey, milletimiz bunu çok iyi görüyor. O yüzden de milletimiz evet diyor. İnşallah bu 16 Nisan'da milletimiz Türkiye'nin istikrarını güçlendirecek, Türkiye'nin geleceğini sigortalayacak. Bu hainlere son darbeyi indirecek milletimiz. Milletimiz her şeyin farkında." diye konuştu.

- Savunma sistemi

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü Tomahawk füzeleriyle vurmasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu: "Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş döneminde bile bu tırmanma zamanında özellikle de füze dahil silahlanma konusunda ve teknoloji bakımından ciddi bir rekabet vardı. Sonra, 'Bu işin sonu yok' dediler, tırmanma bitti, yumuşama başladı ve silahları azaltma konusunda bazı anlaşmalar da yaptılar. Amerika Tomahawkları kullanırken Rusya karşılık vermek istedi mi, istemedi mi? Çünkü bu ciddi bir şeydir, iki ülke arasındaki savaş demektir. Buradaki müdahale Suriye'ye yönelik, Suriye'nin üstüne yönelikti. Yani Rusya'nın topraklarına ya da Rusya'ya yönelik değildi. Suriye yüzünden Amerika ile Rusya savaşmaya hazır mı değil mi? Bence hazır değil. Daha önce de karşılıklı açıklamalar yapmışlardı. Yoksa o silah onu tespit edemeyeceğinden falan değil. Her iki ülkenin teknolojileri bu konuda son derece ileri."

Türkiye'nin S-400 silahlarıyla ilgilendiği yönündeki soru üzerine de Çavuşoğlu, "S-400 olayına gelecek olursan, biz neden S-400 ile ilgilendik. Türkiye hava savunma konusunda henüz yeterli değil ve bizim kendi teknolojimiz yok. Sınırda Suriye'de sınırın öbür tarafında tehdit oluşunca bazı ülkeler bataryalarını getirdiler koydular. Sonra Almanya ve bazı ülkeler çekti. Bir tek İspanya'nınki var, bir de İtalyanlar SAMP-T'yi getirdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, NATO'nun görevinin tüm müttefiklerini havadan ve karadan korumak olduğunu belirterek, NATO'nun aldığı tedbirler bakımından da daha eksiklikler olduğunu dile getirdi. Sadece Türkiye'nin değil müttefiklerinin hava sahasını korumayla ilgili eksiklikler bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, böyle bir durumda Türkiye'nin kendi açığını kapatman durumunda olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir NATO üyesi olarak ideali bu teknolojileri NATO ülkelerinden almaktır, uyumlu olmasıdır. Fakat NATO ülkeleri bu konuda yani hava savunma sistemi konusunda iş birliği yapmak istemiyorsa veya teknoloji transferine hazır değilse, 'Veririm ama benim kontrolümde kullanacaksın' derse her bağımsız ülke gibi Türkiye de kendi kapasitesini güçlendirmek ister. Eğer NATO ülkeleri vermek istemezse biz mutlaka bunu bir yerden almak durumundayız. Ve alırken de en iyi teknoloji hangisiyse bunu alırız. Olayın özeti bu. NATO ülkelerinin de bu konuda bizi eleştirme hakkı yoktur. 'Eğer eleştiriyorsanız o zaman siz niye bu imkanları sunmuyorsunuz müttefikinize' bizim de sorduğumuz soru bu." açıklamasında bulundu.

Toplantıya katılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da basın mensuplarının sorunlarını dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından, kırsal kesimdeki Orhan Mahallesi'ni ziyaret etti. Yeni anayasanın önemini vatandaşlara anlatan Çavuşoğlu, istek ve sorunları dinledi.

Çavuşoğlu, Mustafa Şahin-Mihriban Demirtaş çiftinin düğününe de katıldı.