Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Ocak'ta Trump'ın yemin törenine katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Ocak'ta Trump'ın yemin törenine katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Ocak'ta Trump'ın yemin törenine katılacak.
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