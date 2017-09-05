Bakan Çelik, 7-8 Eylül tarihlerinde AB Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.
- AA
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.