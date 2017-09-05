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Bakan Çelik, 7-8 Eylül tarihlerinde AB Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.

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