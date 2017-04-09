Bakan Çelik Mısır'daki bombalı saldırıyı kınadı
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
- AA
Çelik, saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Birçok insanın yaşamına mal olan saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz Mısır halkıyla." ifadesini kullanıldı.
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