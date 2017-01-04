Bakan Çelik: Neden PKK saldırdığında dayanışma görmüyoruz?

AB Bakanı Çelik ve İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, AB Bakanlığındaki görüşmeleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki terör saldırısını değerlendiren Çelik, tüm dünyanın yeni umutlarla yeni yıla girerken İstanbul'da yeni yılı umutlu karşılamak isteyenlere yönelik alçakça bir terör eyleminin gerçekleştiğini söyledi.

Terörle mücadelenin önemine değinen Çelik, küresel terörün tüm başkentleri, demokratik toplumları ve insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiğine dikkat çekti.

Çelik, "Terörle mücadele konusunda kararlılık göstermeden herhangi bir şekilde demokratik değerler savunması yapmanın hiçbir gerçekliği yoktur. Dolayısıyla demokratik değerleri paylaştığımız ülkelere, müttefiklerimize ve dostlarımıza hatırlattığımız şey şudur: Bugün artık demokrasinin ve demokratik değerleri savunmanın kalitesi terörle mücadeledeki kararlılıktan geçmektedir." dedi.

Terörle mücadele konusunda ilkeli olmanın önemini vurgulayan Çelik, terörle mücadelesinden vazgeçmeyecek olan Türkiye'nin demokratik toplum düzeninden, demokratik bir hukuk ve laik devlet olma ideallerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Çelik, Türkiye'nin AB üyesi olmasa bile güçlü bir Avrupa devleti ve demokrasisi olduğuna dikkati çekerek, "İngiltere, halkının saygı duyduğumuz bir kararıyla Brexit sürecine girdi. AB'den ayrılma süreci İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılması anlamına gelmiyor. İngiltere her zaman güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Avrupa'nın geleceği konusunda beraber çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde İngiltere ile aramızdaki işbirliği alanı daha da yoğunlaşacaktır. Bizim Gümrük Birliğini güncelleme sürecimiz ile İngiltere'nin Brexit ayrılma süreci ve bu sebeple de yeni ticari anlaşmalar süreci eş zamanlı işleyecek. Bunlar, Avrupa'nın geleceği için önemli gelişmeler." diye konuştu.

- "Türkiye - AB zirvesinin tarihi üzerinde çalışıyorlar"

Çelik, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'tan kendilerine bir belge geldiğini, adalet ve dışişleri bakanlarıyla birlikte bunun üzerinde çalışma yaptıklarını kaydetti.

Son Brüksel ziyaretinde de sürecin nasıl değerlendirileceğini AB'li muhataplarıyla görüştüğünü belirten Çelik, "Terörle mücadele yasasını değiştiremeyeceğimizi oradaki taleplerin bizim açımızdan karşılanmasının mümkün olmadığını bir kere daha ifade ettik. Ama diğer kriterlerin yerine gelmesinde bir problem yok, bunlarla ilgili hazırlığımız var. Onları, Timmermans'ı yakın zamanda Türkiye'ye davet edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin önerisinin, terörle mücadele yasası konusunun Avrupa Konseyine devredilmesi olduğunu vurgulayan Çelik, "En son Reina saldırısında olduğu gibi bu şekilde saldırılarla karşı karşıya olan bir ülkeye terörle mücadele yasasını değiştir demek, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atmaktır. Bu doğru bir yaklaşım olmaz." diye konuştu.

Egemen bir devlet olarak kendi güvenliğinin yanı sıra Avrupa'nın güvenliğini de sağlayan bir konumda olan Türkiye'nin bu konuda taviz vermesinin söz konusu olamayacağını söyleyen Çelik, "İstenirse bir çözüm yolu bulunur. İstenmezse bu şekildeki bahanelerle süreç tıkanmış olur. Bundan sonra bahanelerle mi hareket ediliyor, yoksa gerçekçi bir zeminde mi arayış sürdürülecek göreceğiz." dedi.

Muhataplarına Türkiye - AB arasında bir zirve yapılması gerektiğini ilettiğini hatırlatan Çelik, "Bir AB-Türkiye zirvesinin yapılması teklifimiz olumlu karşılandı. Bununla ilgili tarih üzerinde çalışıyorlar." diye konuştu.

- "Neden PKK saldırdığında dayanışma görmüyoruz?"

Türkiye'ye yönelik terör saldırıları olduğunda zaman zaman Avrupa başkentlerindeki bazı özel ve kamu binalarıyla tarihi binalarına dayanışma amacıyla Türk bayrağı yansıtılmasından duyulan memnuniyeti dile getiren Çelik, "Ama kafamızda şu soru oluşuyor: Neden Türkiye DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Türk bayrağı kamu binalarına yansıtılıyor da, Türkiye PKK saldırısına uğradığı zaman bu tarihi kapılarda tarihi binalarda, kamu binalarında, tarihi eserlerde Türk bayrağının yansıtıldığını ve dayanışma gösterildiğini görmüyoruz?" ifadesini kullandı.

Çelik ve Duncan, açıklamanın ardından basına kapalı olarak görüşmeye başladı.