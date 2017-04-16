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Bakan Elvan oyunu köy okulunda kullandı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Mersin merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir köy okulunda kullandı. Elvan, 'Vatandaşların görüşlerine, düşüncelerine her zaman saygılıyız. Vatandaşımız ne derse o olacaktır' dedi.

  • İHA
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Bakan Elvan, oyunu bir köy okulunda kullandı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu köyünde bulunan Parmakkurdu İlkokuluna gelerek oyunu kullanan Elvan, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Elvan, "Ben bugün bir köyümüzde oy kullanmayı tercih ettim. Özellikle Toroslar'daki dağ köylerimizden bir tanesine gelip oy kullanmanın iyi olacağını düşündüm, muhtarımıza da söz vermiştim. Nasip buraymış, oyunumuzu kullandık. Ülkemizin geleceği için inşallah 17 Nisan sabahında güzel bir tabloyla tüm vatandaşlarımız netice alır diye düşünüyorum. Türkiye'de demokrasi olgunlaşmıştır, önemli bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla bir düğün şöleni havasında vatandaşlarımız vatandaşlık haklarını kullanıyorlar. Neticeyi de hep birlikte göreceğiz. Vatandaşların görüşlerine, düşüncelerine her zaman saygılıyız. Vatandaşımız ne derse o olacaktır" dedi.

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