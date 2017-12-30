Bakan Elvan: Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istemiyorlar

Konya'da AK Parti Karatay 6. Olağan İlçe Kongresine katılan Bakan Elvan, burada partililer ile bir araya geldi. Bakan Elvan Konya'nın hiçbir zaman ihanete ve kumpasa fırsat vermediğini ifade ederek, ”14 Ağustos 2001’den bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’mizi büyütmeye, yükseltmeye devam ediyoruz” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Bakan Elvan, vatandaşların destekleriyle bu hain girişimin engellendiğinin altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti: “15 Temmuz işte sizlerin desteği ile sizlerin birlik ve beraberlik içinde omuz omuza hareket etmesiyle bu süreçlere geldik. Bundan sonraki süreçlerde öyle kolay olmayacak, yine önümüze engeller çıkartmaya çalışacaklar. Ama siz oldukça, sizin kararlılığınız devam ettiği sürece, sizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğunuz sürece Allah'ın izniyle biz bu ülkeyi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin aleyhine yurt dışında kampanyalar yürütüldüğüne işaret eden Elvan, "Yurt dışında gazeteler ve televizyonlar hadlerini aşan Türkiye'ye yakışmayan ifadeler kullanmaya başladılar. Türkiye'ye neden bu kadar çok saldırıyorlar. Geçmişte bir darbe girişimi karşısında bir lider ne yaptı? 'Şapkamı alır, giderim' dedi. Ama o darbe girişimi gecesi adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, dimdik ayakta durdu. Sizler dimdik ayakta durdunuz. O darbecileri bertaraf ettiniz. Ülkemizin, bölünmesini ve parçalanmasını hep birlikte engelledik. Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istemiyorlar” şeklinde konuştu.