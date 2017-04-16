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Bakan Faruk Çelik oyunu kullandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Evet'li bir gün. Bugün inanıyorum ki Türkiye genelinde yoğun bir evet oranıyla bu akşam sandıklar açılacak diye ümit ediyorum, bundan sonrasının da hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

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Oy kullanmak için merkez Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses İlköğretim Okuluna gelen Bakan Çelik, 2278 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okul bahçesinde ve sınıflarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi adına bugün güzel bir sonuç alınacağını ifade etti.

Sandıktan çıkacak sonuçlara saygı duyacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Önemli bir sistem değişikliğini içeren referandum günü geldi. Bizler de oyumuzu kullandık. 'Evet'li bir gün. Bugün inanıyorum ki Türkiye genelinde yoğun bir evet oranıyla bu akşam sandıklar açılacak diye ümit ediyorum, bundan sonrasının da hayırlı olmasını diliyorum. Gayet güzel ve sükunet içerisinde geçiyor umuyorum ki bu referandum sürecini güzel bir şekilde geride bırakacağız."

Çelik, daha sonra okuldan ayrıldı.

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