Bakan Işık oyunu kullandı: Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başiskele Bahçecik Damlar İlköğretim Okulu’nda eşi Nigar Işık ile birlikte oyunu kullandı. 1038 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Işık, oy kullanma işlemi sonrasında açıklama yaptı. Işık, "Sadece benim kullandığım oy değil, bütün sandıklara giderek vatandaşlık görevi yapan bütün vatandaşlarımızın kullandığı oy, ülkemiz ve vatanımız için çok güzel günlerin habercisi olsun. Türkiye demokraside olgunluk seviyesine ulaşmış bir ülkedir. Seçimlerden önce hangi tartışmalar yapılırsa yapılsın seçim günü halkımız büyük bir dikkat ve kararlılıkla sandığa geliyor. Bunun sonucunda da dünyaya örnek olacak seçim sonuçları ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunun aksi görülmedi. Türkiye bu noktada hem seçmenimizin titizliği açısından hem de seçimde katılım düzeyinin yüksekliği açısından örnek bir ülkedir. Bugün de inanıyorum yüzde 90'lara ulaşan bir katılımla bu referandumu gerçekleştirmiş oluruz. Demokraside Türkiye’ye örnek gösterilen ülkelerdeki seçime katılım oranları ve bu gibi halk oylamalarına katılım oranlarının çok düşük kaldığı düşünülürse, Türkiye’nin demokratik haklarını kullanma noktasındaki kararlılığının ne kadar güçlü olduğunu bugün de inşallah hem görmüş olacağız hem de bütün dünyaya göstermiş olacağız” dedi.

“Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olsun”

Çok yoğun bir kampanya döneminin geçtiğini belirten Bakan Işık, “Herkes özgürce kendi kampanyasını yaptı. Bunun sonucunda da bugün halkımız sandığa gidip tercihini yapacak ve Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçip geçmeyeceği akşam saatlerinde sandıklar açıldıktan sonra netleşmiş olacak. Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olsun. Sonuçta bugüne kadar her kim ne dediyse dedi ama bundan sonra herkesin yapması gereken sonuçları olduğu gibi kabullenmek, Türk halkının kararına saygı duymak ve bundan sonraki tüm tavırlarını bu akşam sandıkta çıkacak sonuca göre şekillendirmektir. Bu seçimin halkımız ve gelecek nesillerimiz için yeni bir başlangıca vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.