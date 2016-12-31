Bakan Işık: Suriye'de ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı Milli Savunma Bakanı Işık: Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin, ateşkesin sabote edilmesine yönelik birtakım perde arkası hareketlerle ateşkesi bozacak birtakım girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz.'