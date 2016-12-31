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Bakan Işık: Suriye'de ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı

Milli Savunma Bakanı Işık: Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin, ateşkesin sabote edilmesine yönelik birtakım perde arkası hareketlerle ateşkesi bozacak birtakım girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz.'

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Milli Savunma Bakanı Işık'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Fırat Kalkanı Harekatı) Bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor, gerektiğinde müdahale ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey, herkes aklını başına alsın. Bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye, uluslararası meşruiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. PYD'nin bu noktadaki her türlü hareketini yakından takip ediyoruz."

 
 

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