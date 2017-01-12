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Bakan Işık: Umarız Trump ve yönetimi Türkiye'nin sesine kulak verir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, PYD'nin terör örgütü olduğunu vurgulayarak, 'Bununla işbirliği yapmanın meşru görülemeyeceğini söylemeye devam edeceğiz. Umarız ABD'de 20 Ocak tarihinde görevi devralacak Trump ve yönetimi Türkiye'nin sesine kulak verir ve bu yanlıştan döner' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, JW Marriot Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada PYD ile işbirilği yapmanın meşru görülemeyeceğini ve ABD'de işbaşına gelecek Donald Trump yönetiminin bu yanlıştan döneceğini umduklarını ifade etti. Bölgede PYD'nin terör örgütü olduğunu anlatan Işık, "Bununla işbirliği yapmanın meşru görülemeyeceğini söylemeye devam edeceğiz. Umarız ABD'de 20 Ocak tarihinde görevi devralacak Trump ve yönetimi Türkiye'nin sesine kulak verir ve bu yanlıştan döner" ifadelerini kullandı.  
 

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