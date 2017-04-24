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Bakan Işık'tan çok kritik "S-400" açıklaması: İmzalarda nihai aşamadayız

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 24 Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Işık, "Suriye'den çekilmedik, ihtiyaç duyarsak operasyon yapacağız" dedi.
 
Bakan Işık, Rusya ile S-400 görüşmeleriyle ilgili "imzalarda nihai aşamadayız. NATO'nun sistemine entegre edilecek bir silah alalım istiyoruz ama NATO buna izin vermiyorsa başımızın çaresine bakarız" ifadelerini kullandı.

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